Domani a Guastalla tutti a teatro per il grande ritorno di “Agrishow 2.0”

L’ultima edizione di “Agrishow”, un appuntamento immancabile per lunghi 27 anni nell’ambito della Fiera di Santa Caterina, risale al 2018. Ora, dopo sei anni di assenza, torna al Ruggeri di Guastalla in versione 2.0 ma sempre con lo stesso consolidato format: un gran varietà all’insegna del divertimento e della tradizione agricola che, oltre a dilettare il pubblico con musica e gustose gag in dialetto, premia i migliori allevatori e produttori agricoli del nostro territorio.

AGRISHOW 2.0 torna a teatro sabato 23 novembre alle ore 20.45, presentato da Daniele Alberini, figlio del mitico conduttore Lino “at giubìn”, e Paolo Alberini. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi fin d’ora al numero 0522.839756 dalle 9 alle 12.30 tutti i giorni (eccetto domenica).

“Come Giunta desideriamo riportare la Fiera di Santa Caterina alla sua vocazione iniziale, sottolineando l’identità agricola della manifestazione – ha detto l’assessore alle attività produttive Gianluca Crema – Il ritorno di Agrishow è un primo passo in questa direzione e un modo per riconoscere il valore fondamentale del lavoro degli allevatori del nostro territorio che contribuiscono al miglioramento dell’offerta agroalimentare non solo a livello locale ma anche nazionale”.

Ecco il programma della serata.

Lo spettacolo si aprirà con una bellissima sigla dedicata agli allevatori e al mondo contadino con N’Euro e i Montana che assicureranno intermezzi musicali nel corso della serata. Poi un susseguirsi di scenette, sketch e momenti teatrali sulla vita paesana con i rinomati attori dialettali Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli, gli interventi dell’attore e poeta dialettale Luca Accorsi, la premiazione degli allevatori del nostro territorio e, a fine serata, un gradevole rinfresco.

L’evento è organizzato dal Comune di Guastalla in collaborazione con la Consulta Agricola (la cui delega è stata affidata al consigliere Pietro Murgia), la Pro Loco e la sponsorizzazione di (in ordine alfabetico): A.R.A. Emilia Romagna, BCC Emilbanca, Cantina Gualtieri, Cavaletti Paolo Prodotti per l’Agricoltura, Consorzi Agrari d’Italia Ag. Guastalla, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Latteria Sociale Cooperativa La Grande, Latteria Sociale San Girolamo, Progeo, Società Agricola Il Cantone, Veronesi Mangimi.