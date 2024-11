Appuntamento in frazione: a Soliera sindaca e giunta incontrano cittadini, commercianti e imprese

Si chiama “Appuntamento in frazione”, è la nuova iniziativa che vede la sindaca Caterina Bagni e la sua squadra di Giunta avviare una sorta di periodico e continuativo tour di incontri nelle frazioni di Soliera. L’obiettivo è quello di coltivare l’incontro, lo scambio di punti di vista e di opinioni sui progetti in corso e le iniziative che interessano da vicino la frazione, con uno sguardo d’insieme che mantenga forte un senso comune di appartenenza.

Il progetto prenderà avvio da Sozzigalli martedì 26 novembre quando dalle 17 alle 19 sindaco e assessori saranno disponibili al Centro Civico di via Carpi Ravarino 1986, per rispondere a domande e accogliere proposte e segnalazioni. Alle 20.30, sempre al Centro Civico, si terrà un’assemblea pubblica per fare il punto sui progetti specifici legati alla frazione. Il giorno successivo mercoledì 27 novembre, dalle 10 alle 13, sindaca e assessori saranno di nuovo a Sozzigali e Secchia per una passeggiata scandita da incontri con commercianti e imprese.

Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre il focus sarà invece sulla frazione di Limidi, ma con le stesse modalità di partecipazione. Martedì 10 dalle 17 alle 19 la Giunta sarà a disposizione dei cittadini al Centro Sociale “Ornello Pederzoli” di via Papotti 18 per domande, proposte e segnalazioni; alle 20.30 l’assemblea pubblica sui progetti per la frazione. Mercoledì 11 dicembre, dalle 10 alle 13, la ‘passeggiata’ con un’agenda di incontri che vedranno protagonisti commercianti e imprese del territorio.

“La democrazia è fatta di confronto e partecipazione”, spiega la sindaca Caterina Bagni: “avviamo una ‘buona pratica’ con l’obiettivo di garantire un presidio ancora più efficace e vicino al territorio, confermando le priorità indicate nel programma elettorale”.