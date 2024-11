Una grande cena per finanziare l’acquisto di due strumenti per la Radiologia del Magati

Una grande cena per aiutare la Radiologia dell’Ospedale Magati di Scandiano. Obiettivo: l’acquisto di un ecografo e di un ortopantomografo di ultima generazione, per la sostituzione di due macchinari vetusti. Il valore si aggira attorno ai 120.000 euro. Il 12 dicembre alle 20,30 al Circolo “I Colli” S. Ruffino in via Cà de Caiti, sarà possibile partecipare a una cena di raccolta fondi da destinare all’acquisto dei due strumenti.

Con un’offerta minima di 40 euro sarà offerto un primo, un secondo, acqua, vino e caffè. E ai fornelli si cimenterà anche il sindaco Matteo Nasciuti, che ha voluto con forza sostenere l’appello arrivato dal direttore della Struttura Complessa di Radiologia Matteo Zanichelli. Per garantirsi un posto a tavola è necessario confermare la prenotazione all’indirizzo di posta commercio@comune.scandiano.re.it entro e non oltre il 10 di dicembre.

Le offerte potranno essere devolute anche all’Iban IT34Y0306902477100000046052 intestata a “Azienda USL‐IRCCS di Reggio Emilia” con motivazione “Donazione per l’acquisto di ecografo e ortopantomografo a favore della Radiologia dell’Ospedale Magati di Scandiano”. Sul sito del Comune si trovano gli allegati da compilare obbligatoriamente e da allegare alla donazione.

Ogni anno il reparto di Radiologia del Magati esegue circa 2.600 esami di ecografia e 1.100 esami d’ortopantomografia. I due strumenti da sostituire, che ormai hanno rispettivamente 19 e 25 anni, sono fondamentali per la diagnosi in particolare delle patologie del seno e per le panoramiche delle arcate dentarie. Le apparecchiature eventualmente acquistate rimarranno per tutto il loro utilizzo presso la radiologia di Scandiano, contribuendo a incrementare il già elevato livello tecnologico del reparto. Il 70% degli utenti della Radiologia proviene dai comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia, motivo per cui sono state invitate a partecipare alla raccolta fondi anche le altre amministrazioni del territorio.