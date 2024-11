Torna anche quest’anno a Reggio Emilia la “Bottega del regalo solidale”

Dal 23 novembre al 28 dicembre, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, ci troverai in Via Emilia Santo Stefano 30/A, di fianco alla Chiesa di Santo Stefano.

Se non hai ancora pensato ai regali di Natale, ti offriamo la possibilità di fare dei regali diversi dal solito maglione o dalla solita cravatta! Quest’anno scegli il dono: potrai sostenere, insieme a chi lo riceve, le attività e i progetti promossi dalla Caritas e dal Centro Missionario diocesani.

Potrai donare un pranzo in una delle mense diffuse Caritas, una notte in una struttura di accoglienza, un pacco alimentare per una famiglia in difficoltà, medicinali e cure per le persone seguite della Caritas della parrocchia di Manakara in Madagascar, un’adozione scolastica a Jandira in Brasile.

Già da qualche anno la Bottega del Regalo Solidale propone questa modalità differente di fare i regali di Natale, molto apprezzata dai reggiani: Grazie alla solidarietà di tanti, più di 15.000 euro sono stati donati lo scorso Natale per le opere Caritas e per il sostentamento delle missioni del Centro Missionario in giro per il mondo.

La Bottega del Regalo Solidale sarà ufficialmente aperta con l’inaugurazione di sabato 23 novembre dalle ore 9.30: ti offriremo un buon caffè insieme alle nostre idee per un Natale diverso, un Natale dal cuore grande.

Aperture straordinarie: 24 novembre, 8 dicembre, 22 dicembre

Per info: Segreteria di Coordinamento Pastorale – Tel. 0522 1757969 – segreteriacoordinamentopastorale@diocesi.re.it