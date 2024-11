Teatro San Prospero celebra San Prospero con uno spettacolo “nazional-nostrano” prodotto da On Art

Domenica 24 novembre, al Teatro San Prospero, si rinnova l’appuntamento annuale con la celebrazione di San Prospero, impreziosito dal debutto dello straordinario spettacolo Il Pilota è Servito, scritto da Matteo Manfredini e diretto da Matteo Bartoli.

Questa commedia rappresenta un vero e proprio inno alla nostra amata terra emiliana, esaltando le preziose figure delle rezdore, le tradizioni secolari, i sapori autentici e il ricco folklore locale. Attraverso una narrazione coinvolgente, la pièce rievoca anche la memoria dei partigiani e le loro gesta eroiche.

Ambientato negli anni ’90, lo spettacolo si svolge in un bar sperduto dell’Appennino emiliano, dove un anziano ex pilota americano intraprende una struggente ricerca della locanda che lo accolse nel 1944 dopo essersi lanciato dal suo aereo in fiamme. In un paese profondamente cambiato, la missione del pilota diventa quasi impossibile, ma i sapori e i profumi di un tempo riaccendono i suoi ricordi più preziosi. Con piatti dai sapori inconfondibili, il protagonista riscopre la sua storia in un viaggio tra passato e presente, che unisce la profondità della guerra alla familiarità del nostro Appennino.

Il Pilota è Servito è una commedia leggera e malinconica, capace di far ridere e riflettere, evocando ricordi e sensazioni che parlano direttamente al cuore del pubblico. Un tributo alla tradizione emiliana, al suo cibo, al suo humor e alla sua cultura.

In scena: Andrea Bagni, Marco Rovacchi, Cesare Mattioli, Fabio Biaggi, Francesco Calabrò.

Musiche composte e suonate dal vivo da Fabio Biaggi.

Domenica 24 novembre, ore 16:00 si alza il sipario.

Biglietti e Prenotazioni: biglietteria@teatrosanprospero.it – WhatsApp al numero 342 1791236