Sorpreso a spacciare in centro storico a Reggio Emilia, denunciato dai carabinieri

Sorpreso in via Pansa a Reggio Emilia mentre cedeva una dose di “hashish”. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura un 22enne senza fissa dimora. È accaduto il 14 novembre scorso intorno alle ore 13, quando un equipaggio della radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico di Reggio Emilia, notava un giovane intento a cedere qualcosa ad una seconda persona, la quale, occultava ciò che aveva ricevuto in un pacco di sigarette.

I militari accertato lo scambio, bloccavano prontamente i due giovani. A seguito dei controlli, rinvenivano all’interno di un pacchetto di sigarette del 22enne, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di 9 grammi, mentre in possesso del presunto cliente, risultato essere un 24enne, sempre all’interno di un pacchetto di sigarette in sua disponibilità, circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish. I due, venivano condotti entrambi presso la caserma di Corso Cairoli. Il 24enne, sentito dai carabinieri, confermava ai militari di aver ricevuto in regalo la dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” dal 22enne. Pertanto, acquisiti gli elementi di presunta responsabilità a carico del ragazzo più giovane, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, Contestualmente hanno proceduto al sequestro dello stupefacente detenuto, procedendo in via amministrativa nei confronti del 24enne che verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.