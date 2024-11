Reggiolo: giovane con precedenti fermato in auto con guanti, torcia e attrezzi da scasso

Alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi ma è stato comunque fermato dai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia che, in tarda sera erano intenti a svolgere un servizio di controllo e prevenzione sul territorio, con particolare attenzione al fenomeno di furti in abitazione. A seguito dei controlli, nell’auto dell’uomo – un 28enne con precedente di polizia per reati contro il patrimonio – venivano rinvenuti 2 grossi cacciaviti con punta a taglio della lunghezza di oltre 30cm di cui 12 il manico, unitamente a guanti, capellino e torcia che venivano sequestrati.

È successo la sera del 14 novembre scorso, intorno alle 19, quando i militari della stazione di Campagnola Emilia, impiegati in apposito servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di furti in abitazione, notavano in via Grande a Reggiolo un’autovettura che procedeva lentamente in direzione del centro urbano. Alla vista dei militari, il conducente accelerava improvvisamente tentando di cambiare senso di marcia; i carabinieri fermavano quindi l’auto. Notando che all’interno vi erano guanti, cappellini e torce, decidevano di approfondire i controlli rinvenendo, nel porta oggetti della portiera destra del veicolo, 2 grossi cacciaviti con punta a taglio della lunghezza di oltre 30cm.

Condotto in caserma e raccolti elementi di presunta responsabilità, con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio un 28enne residente a Reggio Emilia e, contestualmente, hanno proceduto al sequestro di quanto rinvenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.