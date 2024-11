Prosegue il corso incentrato sulla psicologia dell’emergenza rivolto ai Vigili del Fuoco

Si è svolta nella giornata di ieri, presso la sede della Croce Verde di Reggio Emilia, la seconda edizione del corso incentrato sulla psicologia dell’emergenza, rivolta ad una platea di Vigili del Fuoco provenienti da tutti i Comandi della regione Emilia-Romagna. Il corso nasce nell’ambito dell’intesa siglata lo scorso maggio tra l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna.

Molteplici gli aspetti trattati dalla dott.ssa Laura Torricelli, referente psicologa dell’emergenza per l’AUSL di Reggio Emilia: dalla tipologia degli eventi critici, alla tipologia di vittime, dalle tecniche di elaborazione dei traumi, agli aspetti di prevenzione primaria.

Imparare a gestire l’aspetto emotivo delle persone coinvolte nei sinistri e le proprie emozioni è essenziale non solo per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma anche per auto-proteggersi dal rischio di burn-out e dalla traumatizzazione vicaria che può insorgere nel tempo a causa dell’esposizione alla sofferenza umana.

Durante la giornata si sono inoltre susseguite toccanti testimonianze di alcuni Vigili del fuoco che hanno riferito di circostanze ad alto impatto emotivo vissute direttamente.

Presenti all’incontro il Presedente di Croce Verde, Maria Teresa Cozza, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro e il Comandante Provinciale, Antonio Annecchini. Inoltre, i primi 4 vice direttori tecnico-scientifici nell’ambito professionale della psicologia, ruolo di recente istituzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a testimonianza della crescente sensibilità nei confronti della psicologia dell’emergenza e della psicotraumatologia.