Guastalla, in occasione del Santo Patrono modifiche all’apertura dei servizi

Lunedì 25 novembre, in occasione della festività del Santo Patrono, a Guastalla resteranno chiusi:

– il Centro Prelievi di Guastalla, Novellara, Brescello, Luzzara, Poviglio, Castelnovo Sotto, Correggio e Fabbrico e i punti prelievi del Distretto di Correggio (in quanto il laboratorio analisi di Guastalla – che è il laboratorio di riferimento – sarà attivo solo per urgenze)

– lo Sportello CUP/SAUB e l’Ufficio Protesica

– i Poliambulatori e la Direzione sanitaria dell’Ospedale di Guastalla

– la Direzione del Distretto e l’URP

– la Neuropsichiatria Infantile

– gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta

– la segreteria unificata del Dipartimento di Sanità Pubblica

– il Servizio di Igiene Pubblica

– la Pediatria di Comunità

– il Servizio di Salute Donna

– il SERDP e il Centro di Salute Mentale

– il Servizio Farmaceutico

– il Centro Disturbi Cognitivi e delle Demenze

– gli uffici del Servizio PSAL, che resterà a disposizione dell’utenza tramite le altre sedi provinciali e garantirà le eventuali urgenze

– il Servizio Veterinario, che resterà a disposizione dell’utenza tramite la sede di Correggio (0522 630452).

Il Servizio Infermieristico Domiciliare osserverà le modalità dei giorni festivi (sono garantiti solo interventi infermieristici non differibili dalle ore 7 alle ore 12.30) e non sarà attiva l’accoglienza prelievi. Il Servizio di Continuità Assistenziale sarà attivo come nei giorni festivi. Si ricorda che per accedere al Servizio occorre chiamare il numero 0522 29 00 01. Resteranno aperte la Case della Comunità di Novellara, Reggiolo e Brescello.