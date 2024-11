Europa: studenti modenesi e francesi insieme pere un “corto”

Realizzeranno insieme un cortometraggio ambientato a Modena e nella città francese di Tournan en Brie che parteciperà al contest “Giffoni movie lab”. Sono gli studenti dell’Istituto d’arte Venturi e i loro “colleghi” del piccolo paese a una cinquantina di chilometri da Parigi che si sono riuniti oggi, giovedì 21 novembre, in Galleria Europa per un primo incontro operativo nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ Vet (Vocational education training) che offre occasioni di mobilità internazionale a studenti e docenti per favorire scambi culturali e formativi.

I ragazzi, accompagnati dalla dirigente dell’Istituto Venturi Luigia Paolino, sono stati accolti in Galleria Europa, sede del Centro Europe Direct di Modena, dall’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena Federica Venturelli.

A presentare il contest, legato al Giffoni Film Festival, + stato Angelo Giovannini, direttore di Modenamoremio che organizza l’iniziativa, in collaborazione con la Camera di commercio di Modena e con il patrocinio del Comune.

Il contest prevede la realizzazione di cortometraggi che valorizzino il centro storico di Modena. Il percorso creativo è iniziato già nella giornata di oggi, con un primo approccio dei ragazzi alla scrittura della sceneggiatura. I due gruppi lavoreranno in parallelo fino a marzo 2025 quando, durante una seconda mobilità nell’ambito del progetto Erasmus, si ritroveranno nuovamente insieme per montare le immagini. Sei studenti italiani parteciperanno a una mobilità individuale, vivendo un’esperienza di scambio culturale e ospitalità presso famiglie francesi. Contestualmente, due docenti di indirizzo saranno impegnati in una mobilità di job shadowing, mettendo a frutto le loro competenze cinematografiche.