Domenica 24 novembre al Castello di Levizzano “Noi Tutt*”, giornata di attività ed eventi contro la violenza sulle donne

Domenica 24 novembre, dalle ore 15.30 in poi, al Castello di Levizzano si svolgerà “Noi Tutt * ”, una giornata di iniziative in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, organizzata dagli assessorati alle pari opportunità e alle politiche giovanili con il coordinamento dell’Ufficio cultura del Comune di Castelvetro. Una giornata, come recita il programma, per “collaborare, condividere e costruire insieme per dire basta alla violenza di genere”.

Si parte dunque alle 15.30 con i laboratori per bambini e ragazzi “EmozioniamoCi” (4-8 anni) e “Robotichiamo” (9-15 anni), a cura del Ceas Valle del Panaro e dell’associazione Lumen. Dopo un momento di merenda per tutti con la musica dal vivo di “Claudia e Lorenzo acoustic duo”, alle ore 17 prenderà il via lo spettacolo teatrale per tutti “PinocchiA”, a cura del Teatro La Baracca: “uno spettacolo per ridere e pensare con tanti effetti speciali”. Aperitivo finale a cura di Magicamente Liberi. La partecipazione è gratuita, per i laboratori è però richiesta la prenotazione via whatsapp al numero 329 7504701.

«Abbiamo pensato questa giornata – dice Rosalinda Lo Truglio, assessora castelvetrese alle pari opportunità – partendo dal concetto che la violenza di genere matura spesso in ambito famigliare e occorre lavorare sulla prevenzione. Da qui l’idea di proporre attività simultanee e inclusive per varie fasce d’età, mettendo al centro il fatto che solo collaborando tutti insieme si possono raggiungere risultati».

A Castelvetro la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” sarà ricordata anche nella sua data del 25 novembre con un “minuto di rumore” nella riunione serale del Consiglio comunale.