Bambini protagonisti del weekend correggese

Doppio appuntamento con i libri il prossimo weekend a Palazzo dei Principi a Correggio.

Sabato 23 si presenta la vita di Arnaldo Bambini, compositore e organista correggese a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo. Domenica 24, invece, incontro con l’autrice modenese Ludovica Lugli.

“Arnaldo Bambini 1880-1953. Nell’ombra di una vita schiva e modesta”. È questo il titolo del libro che verrà presentato sabato 23 alle ore 17 alla presenza di Gabriele Tesauri, Assessore all’Educazione e Cultura; Gabriele Fabbrici, presidente Società Studi Storici Correggio, Mariella Sala, curatrice dell’opera, e Giancarlo Bornati, Sauro Rodolfi, Andrea Macinanti. Nell’arco della sua carriera, Bambini tenne almeno 80 concerti-collaudi di nuovi organi, tra cui quelli di Messina (5 tastiere), Genova (4 tastiere), Verona, Bergamo, Brescia, Cremona, Alba, Mondovì, Rovereto, Modena e Chiari. In qualità di compositore egli vanta inoltre un’ampia produzione non solo per organo e pianoforte, ma anche per voci sole e canto corale, per archi e grande orchestra, premiate in concorsi nazionali e internazionali (alcune figurano in edizioni di Dresda e di Londra).

Domenica 24 novembre, alle ore 18, nell’ambito della rassegna “Autori in prestito. Consigli di lettura ascolto e visione”, arriva ospite a Correggio Ludovica Lugli.

Nata a Modena nel 1991, Ludovica Lugli dal 2016 lavora nella redazione del «Post», dove si occupa principalmente di clima e di notizie sull’editoria. Insieme a Giulia Pilotti è autrice del podcast mensile Comodino, dedicato ai libri e alle cose che ci stanno intorno.

L’evento fa parte della rassegna Mappe Narranti con Arci Reggio Emilia.