Anci nazionale, Lepore coordinatore delle Città metropolitane. Farà parte dell’Ufficio di presidenza

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è stato nominato coordinatore delle Città metropolitane di Anci, l’organo che ha il compito di assicurare il coordinamento delle iniziative di tutela e valorizzazione delle realtà metropolitane. Come coordinatore delle città metropolitane sarà parte, inoltre, del Comitato direttivo e dell’ufficio di Presidenza di Anci.

“Le città sempre più svolgono un ruolo propulsivo nel paese – dichiara il sindaco Lepore – non solo dal punto di vista economico, ma anche nella promozione dei diritti, per la coesione territoriale e la realizzazione di un’agenda urbana nazionale. Ringrazio il presidente Manfredi e i colleghi sindaci metropolitani per la fiducia accordata, è una responsabilità che onorerò con il massimo impegno. Sarà un piacere lavorare con una squadra, che vede tanti sindaci e sindache di grande valore”.