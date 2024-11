A Reggio Emilia “La governante di Cavour” con Francesca Nunzi e Marco Predieri

Dopo le repliche e i successi di Roma e Firenze si concluderà a Reggio Emilia la prima parte della tournée de “La governante di Cavour“, la commedia storico/satirica che sta facendo impazzire l’Italia, scritta e interpretata da Francesca Nunzi e Marco Predieri. Lo spettacolo aprirà il cartellone della rassegna “Teatrix” promossa da On-art, e sarà in scena sabato 23 novembre, alle 21, sul palco del Teatro San Francesco da Paola in via Emilia Ospizio.

Dalla settimana successiva Francesca Nunzi sarà poi impegnata nella ripresa della commedia musicale di Garinei e Giovannini “Aggiungi un posto a tavola”, nel tour del cinquantesimo anniversario (che farà tappa anche al Teatro Valli nel febbraio prossimo), per tornare a vestire i panni di questa governante nel marzo 2025, ripartendo dalla Sicilia. Oggi però tocca proprio a Reggio, Città del Tricolore, ospitare lo speciale appuntamento con il Conte Cavour, alle prese con il progetto irredentista italiano.

L’alchimia tra i due interpreti è strepitosa ed esalata i rispettivi talenti, valorizzati dalla regia della stessa Nunzi, degna allieva anche in questo del Maestro Gigi Proietti. Lo spettacolo si avvale della collaborazione del giovane Giorgio Andolfatto, narratore fuori campo, delle scenografie di Franco Predieri e dei costumi di Marcello Ancillotti. La direzione tecnica è di Matteo Lorini, mentre la produzione di Laura Cellerini per Altrove Teatro. Lo spettacolo sarà in scena a Reggio Emilia sabato 23 novembre alle ore 21 sul palco del San Francesco da Paola, via Emilia Ospizio 62. per informazioni e prenotazioni: Tel. 378.0861195, indirizzo mail info@teatrix.it.