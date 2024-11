20.000 articoli contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno portato a termine un’attività anticontraffazione all’interno del Centergross di Funo di Argelato, che rappresenta una delle più grandi aree commerciali del pronto moda italiano nell’area felsinea.

Dopo un’attenta attività di intelligence sviluppata anche attraverso il controllo economico del territorio, è stata individuata una società, esercente l’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, che deteneva per la commercializzazione prodotti contraffatti.

Nel corso dell’intervento i militari del Nucleo Operativo Metropolitano, hanno rinvenuto foulards, borse, cinture e portafogli contraffatti di molte prestigiose griffes come Gucci, Louis Vuitton e Fendi ed hanno sequestrato un totale di 10.107 articoli, destinati ad essere immessi sul mercato nazionale.

I finanzieri hanno sequestrato anche 10.274 paia di occhiali da sole, risultati privi della certificazione di conformità agli standard di sicurezza dell’Unione Europea.

Il legale rappresentante della società, un uomo di origine cinese, è stato denunciato a piede libero per i reati di contraffazione di marchi e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Inoltre allo stesso, per la violazione delle norme sulla conformità agli standard di sicurezza, è stata comminata una sanzione amministrativa di una somma fino a 6.000 €.

Questa operazione testimonia ancora una volta come le Fiamme Gialle sono impegnate sia per tutelare il consumatore finale, che spesso ignora i potenziali rischi per la salute qualora acquisti un prodotto contraffatto e/o non sicuro, sia per apprestare la medesima tutela agli imprenditori onesti, rispetto ad un mercato che deve essere improntato ai canoni di leale concorrenza.