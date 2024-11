Si cercano sponsor per 22 rotatorie a Fiorano Modenese

La Fiorano Gestioni Patrimoniali, che ha in concessione le strade del Comune di Fiorano Modenese, ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà comunale, site all’interno di rotatorie stradali.

L’avviso riguarda 22 rotonde presenti o in fase di realizzazione sul territorio comunale, con lo scopo di assicurare la riqualificazione e la cura delle aree verdi di pertinenza delle rotonde (corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali e bordi laterali di intersezione o aree prospicienti sulle strade di transito) che, in base ad una convenzione, saranno gestite da ditte private.

Prima di procedere con il bando, i tecnici comunali hanno effettuato un censimento delle 26 rotatorie presenti sul territorio, di cui 4 già assegnate a sponsor che le hanno allestite e ne curano la manutenzione.

“Siamo lieti di poter finalmente uscire con questo avviso che permetterà di avere rotatorie ed aree verdi curate ed esteticamente di qualità, consentendo al contempo di dare visibilità alle imprese e realtà del territorio che vorranno partecipare.”, ha detto il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, nella conferenza stampa di questa mattina (20 novembre 2024).

“E’ la prima volta che a Fiorano si fa un bando che coinvolge in maniera organica tutte le rotatorie. E’ stato un lavoro importante di cui ringrazio gli uffici, partito già con la precedente amministrazione. Il nostro Comune è in posizione baricentrica nel distretto, ogni giorno registriamo il passaggio di migliaia di persone, le rotatorie possono diventare anche vetrine per le aziende, per valorizzare la storia e attività produttiva del nostro territorio.”

I contratti di sponsorizzazione avranno durata di sei anni e consentiranno agli affidatari di installare, con modalità indicate nel bando, un cartello pubblicitario all’interno della rotatoria (spazio pubblicitario) e nelle aree adiacenti, nel rispetto del regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e del Codice della strada.

Ciascuna ditta non potrà gestire più di 5 rotatorie, con annesse aiuole e bordi laterali di intersezione. Ogni rotonda sarà assegnata in modo esclusivo ad un solo soggetto.

Gli interessati potranno presentare la propria proposta progettuale per la realizzazione e manutenzione delle aree verdi da allestire, entro e non oltre il 7 gennaio 2025, ore 17.30, all’indirizzo PEC fgp@cert.fiorano.it, con allegati tutti i documenti previsti nel bando.

I progetti inviati verranno valutati da una commissione tecnica e l’affidamento andrà a chi avrà presentato l’offerta di maggiore valore qualitativo, secondo i criteri riportati nell’avviso, in termini estetici e di manutenzione.

Ci saranno punteggi premianti per chi ha realizzato al rotatoria o l’ha già sponsorizzata, come ha spiegato la responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manuela Giurgola.

Nel caso che due o più privati richiedano la medesima area, l’assegnazione avverrà sulla base della qualità della soluzione progettuale proposta, che terrà conto anche della qualità ambientale e paesaggistica, come ad esempio l’inserimento di piante autoctone.

“Ringraziamo sin da ora tutte le aziende che si interesseranno e parteciperanno al bando. Sarà l’inizio di una nuova e proficua collaborazione tra pubblico e privato, già in essere in altri campi, e che ci auguriamo possa durare a lungo. Questo bando è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo dati come Amministrazione e dopo sei mesi possiamo farlo uscire. E’ frutto di un lavoro collegiale come Giunta e vuole anche riuscire a coniugare la Fiorano residenziale con quella produttiva” ha concluso la vicesindaco Monica Lusetti.