Mirandola, pubblicata la gara per il recupero dello storico stadio cittadino “L.Lolli”

Lo scorso Sabato 14 Novembre è stata pubblicata la gara per l’affidamento dell’intervento di Riparazione con rafforzamento locale della tribuna e del muro di cinta dello stadio “L.Lolli”, storico impianto lungo la Circonvallazione di Mirandola. Un passo fondamentale verso il recupero dello Stadio cittadino, dichiarato di interesse culturale, che dal terremoto ha continuato ad essere utilizzato, ma con i disagi legati all’impiego di spogliatoi in container e senza poter contare sugli spalti storici. Il progetto, che prevede un quadro economico complessivo di 1.052.900€, oltre che su fondi della ricostruzione, conta su un cofinanziamento comunale di oltre 184.000€ e riporterà in uso la tribuna e gli spazi sottostanti, in cui saranno riorganizzati gli spogliatoi e gli ingressi al campo.

Il campo di calcio risale al 1920, quando risultava di proprietà dell’Unione Sportiva Mirandolese, poi ci fu il passaggio di proprietà a favore del Comune di Mirandola, che avvenne attorno al 1930, in concomitanza con il progetto di ristrutturazione a firma dell’ingegner Umberto Costanzini e dell’architetto Mario Guerzoni, con cui vennero realizzati la nuova tribuna in calcestruzzo armato, il fronte monumentale sulla Circonvallazione e il muro di cinta di delimitazione dell’intera area sportiva. Sono previsti una serie di interventi diffusi finalizzati alla riparazione degli elementi lesionati dal sisma, alla riduzione delle vulnerabilità e alle opere di ripristino per gli elementi fortemente degradati dal lungo abbandono. Internamente si prevede la demolizione delle tramezze lesionate e svincolate e la realizzazione di setti trasversali di controventamento in corrispondenza dei pilastri, oltre al ripristino del corridoio originario e la realizzazione di controsoffitto antisismico.

Nella ridistribuzione interna sono previsti due blocchi funzionali, il primo accessibile esclusivamente dai giocatori, con il doppio spogliatoio e l’infermeria; il secondo con un doppio accesso separato, uno per il pubblico, direttamente dal portico per raggiungere biglietteria e blocco servizi per gli spettatori, e l’altro dal campo per i giudici di gara, in adeguamento alle previsioni del CONI.

“L’intero progetto riflette l’impegno della Città verso la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio. Un’opera fondamentale voluta dall’Amministrazione per restituire ai cittadini un luogo di sport, aggregazione e memoria” – commenta il sindaco Letizia Budri – Le imprese interessate avranno tempo fino al prossimo Lunedì 2 Dicembre, alle ore 15, per presentare le proprie offerte economiche, ma soprattutto tecniche, trattandosi di una procedura di gara aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A fine Ottobre sono state realizzate anche le prove di carico sulla copertura della nuova tribuna in corso di ultimazione a Quarantoli, sotto la supervisione dei tecnici della stazione appaltante, della direzione lavori e del collaudatore delle strutture portanti. La struttura ha mostrato un comportamento lineare, con una deformazione massima sensibilmente inferiore a quella prevista in progetto. La prova di carico rappresenta un passaggio necessario per il completamento del collaudo e per la consegna della struttura”.