Messa dell’artista e Concerto di Santa Cecilia, nel weekend a Sassuolo

Un fine settimana particolarmente impegnativo attende le due storiche istituzioni musicali sassolesi: la “Scuola Corale Giacomo Puccini” e il “Corpo bandistico La Beneficienza”. In occasione della solennità di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, sono in programma due appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti della grande musica, che uniscono tradizione e qualità artistica.

Si inizierà sabato 23 novembre alle ore 19,00 presso il duomo di San Giorgio dove la Corale, diretta dal M° Armando Saielli, accompagnato all’organo dal M° Marco Bedetti, animerà la messa vespertina. La “Messa dell’artista”, giunta quest’anno alla 40a edizione, coinvolge diverse associazioni culturali del territorio e propone una ricca selezione musicale tratta dai repertori di Bach, Mozart e Puccini, con l’intervento dei cantanti solisti Annalisa Curedda e Nicola Prodi.

Il giorno seguente, alle ore 17,00, Corale e Banda si esibiranno insieme sul palco del Teatro Carani, dopo anni di assenza, nel tradizionale Concerto di Santa Cecilia. Sotto la direzione dei maestri Armando Saielli e Marco Stefani, il concerto proporrà un viaggio emozionante attraverso i più celebri capolavori della musica classica, da Carl Orff, Rossini, Brahms, Verdi, Bernstein ai grandi musical contemporanei.

Conduttore dello spettacolo è Massimo Marani, che ne ha curato anche la regia.

L’evento è ed ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L’apertura del teatro al pubblico è prevista a partire dalle ore 16,30.