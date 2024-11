‘Ilva Football Club’ venerdì al Teatro Herberia di Rubiera

Il 22 novembre 2024 la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue con la giovane compagnia Usine Baug questa volta insieme ai Fratelli Maniglio in scena con ILVA FOOTBALL CLUB.

In Ilva Football Club, con Fabio Maniglio, Luca Maniglio, Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo, luci e tecnica Emanuele Cavalcanti, produzione Campo Teatrale, la ricerca scenica e regista si unisce al lavoro di ricerca, per un nuovo e coinvolgente teatro d’indagine. La storia della più grande acciaieria d’Europa s’intreccia alla leggenda di una piccola squadra nata sotto le ciminiere dell’Ilva, per raccontare la storia di una città sacrificabile. Con leggerezza e ironia lo spettacolo analizza la storia di oltre sessant’anni del centro siderurgico, mostrando come la promessa di progresso e prosperità si siano lentamente trasformate in disillusione, rabbia, prigione e ricatto.

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.