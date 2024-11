Giornata dell’albero, sabato 23 novembre a Reggio Emilia distribuzione gratuita di 4.800 piante ai cittadini

Sabato 23 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, torna a Reggio Emilia la distribuzione gratuita di alberi che i cittadini potranno mettere a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde cittadino.

Dalle ore 9 alle ore 13, in piazza della Vittoria verranno distribuiti gratuitamente 4.800 giovani alberi e arbusti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della campagna “Mettiamo radici per il futuro”. Saranno presenti alcuni stand in cui chiedere consigli e informazioni rispetto alle corrette modalità di piantumazione e crescita degli alberi.

Gli alberi e gli arbusti in distribuzione saranno: nocciolo, acero campestre, acero riccio, rovere, faggio, sophora, gelso bianco, mirabolano, liquidambar, sanguinello, prugnolo, rosa canina, fusaggine, scotano, corniolo, palla di neve, ginestra.

In caso di pioggia l’evento è annullato.

Sempre nell’ambito della Giornata dell’albero, il 28 novembre è in programma la piantumazione di 25 alberi lungo la ciclabile di via Compagnoni da parte dell’Istituto Iexs nell’ambito di un progetto di educazione ambientale che la scuola sta portando avanti. Il progetto prevede l’ombreggiamento della ciclabile con le piante della Campagna “Mettiamo radici per il futuro”.

“Si tratta di un’iniziativa molto amata dai reggiani, per la quale ogni anno registriamo grande partecipazione – spiega l’assessora alle Politiche per il clima e mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini – L’intenzione è quella di continuare a coinvolgere i cittadini con progettualità che aumentino la consapevolezza delle persone sui temi ambientali. La giornata degli Alberi è sempre un’ottima occasione per parlarne e lanciare nuovi temi e opportunità.”

IL VERDE IN CITTÀ: ALCUNI DATI – La distribuzione degli alberi e arbusti in piazza della Vittoria fa parte di una serie di iniziative promosse dal Comune di Reggio Emilia all’interno del programma-cornice Urbano Naturale. Sono comprese le azioni del Piano di forestazione urbana, che ha consentito, dal 2019 a oggi, la messa a dimora su aree pubbliche di 18.403 piante. Nei soli 14 parchi coinvolti nei progetti di forestazione di iniziativa pubblico-privata, dal 2019 a oggi sono state circa 9.697 le piante messe a dimora e 4.800 quelle inerenti all’iniziativa Un albero per ogni nato.

Grazie al progetto Mettiamo radici per il futuro, inoltre, tra il 2020 e il 2023 sono state 97.116 le piante distribuite gratuitamente e piantumate in città.

Dal più recente report sull’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia sulle performance delle città (dati ottobre 2024), Reggio Emilia è risultata prima città verde in Italia per diversi fattori, tra cui il numero di alberi su aree pubbliche: 60 alberi ogni 100 abitanti, con una dotazione di 25 metri quadri di verde pubblico per abitante.

Reggio Emilia è inoltre risultata terza in Italia nella sottoclassifica “Ambiente” stilata da Italia Oggi sulla Qualità della vita 2024.