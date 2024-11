Distribuzione gratuita di alberi e arbusti ai cittadini di Bibbiano

In occasione della Festa dell’Albero, il Comune di Bibbiano, nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, invita tutti i cittadini a partecipare alla distribuzione gratuita di alberi e arbusti che si terrà presso il Centro di Educazione Ambientale, in via Franchetti 39, Sabato 23 novembre 2024.

Gli orari per il ritiro saranno dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia Romagna, ha l’obiettivo di favorire la diffusione del verde sul territorio e sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità e della cura dell’ambiente. Ogni pianta sarà consegnata gratuitamente, con il semplice impegno da parte del cittadino a prendersene cura per il futuro. Durante la giornata, gli operatori del Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) Rete Reggiana saranno a disposizione per fornire informazioni sulla scelta delle specie, sulla messa a dimora e sulla loro manutenzione.

Il Sindaco di Bibbiano Stefano Marazzi sottolinea l’importanza dell’evento dichiarando:

“La distribuzione degli alberi non è solo un gesto simbolico, ma un investimento concreto nel futuro del nostro territorio. Piantare un albero significa contribuire alla qualità della vita di tutti, migliorando l’ambiente che ci circonda. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un’opportunità per fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici.”

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347 7079453 o scrivere all’indirizzo email ciea.enza@comune.bibbiano.re.it