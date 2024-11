Correggio: in casa variegata droga tra hascisc eroina, cocaina, marijuana e crack

Si aggirava con fare sospetto nell’area di servizio di un distributore di benzina a Correggio, quando è stata notata dai carabinieri della locale stazione impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari identificavano la donna in una 43enne, che appariva nervosa durante il controllo, tanto da insospettire i carabinieri che decidevano di approfondire gli accertamenti, rinvenendo in suo possesso un involucro in carta stagnola contenete eroina per un peso di un grammo, che la stessa deteneva in una tasca del giubbotto che indossava.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire circa 4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, ulteriore dose di eroina, oltre 3 gr di cocaina, oltre 7 gr di crack, oltre 3 grammi di marjuana, un centinaio di bustine cellophane con chiusura ermetica, conta banconote e denaro contante per 2.000 euro. È accaduto nel primo pomeriggio del 18 novembre scorso. Quanto rinvenuto, è stato posto a sequestro.

A seguito dei risvolti e degli elementi acquisiti, i carabinieri arrestavano la 43enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito la donna veniva posta a disposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.