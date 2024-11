Bassa Reggiana: 8 comuni uniti contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra ufficialmente il 25 novembre, l’Unione Bassa Reggiana ha organizzato un calendario fitto di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che si svolgono negli otto comuni associati del distretto. Hanno avuto inizio a metà novembre e si succedono fino ai primi di dicembre.

Momenti clou di queste iniziative sono la PRESENTAZIONE DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE, in date diverse nei diversi comuni, e la SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE che si terrà lunedì 25 novembre 2024 alle ore 17.00 a Guastalla presso Palazzo Ducale e che vede l’adesione di diversi soggetti istituzionali: tutti gli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana, Corpo Unico di Polizia Locale, Servizio Sociale Comunale, Area Genitorialità e Tutela Minori, Azienda USL distretto di Guastalla, Associazione Nondasola di Reggio Emilia, con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e dei Pediatri di libera scelta operanti nel distretto di Guastalla.

“La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha detto il presidente dell’Unione Roberto Angeli – non è solo un momento di riflessione, ma un impegno collettivo verso un cambiamento culturale indispensabile. Ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una ferita profonda per la società e richiede una risposta concreta e corale. È fondamentale promuovere la consapevolezza, l’educazione e la solidarietà, costruendo una cultura del rispetto che parte dalle nuove generazioni. La Bassa Reggiana con queste iniziative su tutti gli otto comuni e la sottoscrizione del protocollo di intesa con tutti gli enti interessati vuole ricordare che il silenzio non può essere un’opzione e che ogni voce alzata contro la violenza è un passo verso una società più giusta e inclusiva”.

Ecco gli appuntamenti, comune per comune, ai quali l’Unione Bassa Reggiana invita a partecipare, per promuovere la cultura del rispetto, come ha ben sottolineato il presidente Angeli.

BORETTO

sabato 23 novembre, a partire dalle ore 9.00

Sala Civica della Bottega del Tempo Libero, Viale Umberto l

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA

Presentazione alle scuole del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne della Bassa Reggiana

LUZZARA

venerdì 22 novembre, ore 20.30

ritrovo presso il Municipio di Luzzara

CAMMINATA “ROSSA”

e a seguire incontro presso il Centro Culturale “Zavattini”

NOVELLARA

sabato 16 novembre, ore 10 (già realizzato)

Rosa dei Vinti

DONNE RIBELLI, PAROLE RESISTENTI

Laboratorio di scrittura (e non solo) contro la violenza di genere

sabato 23 novembre, ore 20.30

Museo Gonzaga

LA STORIA E’ DONNA

lunedì 25 novembre, mattina

Piazza Unità d’Italia

PETALI DI SOLIDARIETA’

lunedì 25 novembre, ore 21

Laboratorio Armonia

PROIEZIONE DEL FILM It ends with us – siamo noi a dire basta

mercoledì 27 novembre, ore 20.45

Ex Macello

SPETTACOLO TEATRALE Leggero come una piuma

sabato 30 novembre, ore 10.30

Laboratorio Armonia

PRESENTAZIONE del TAVOLO INTERISTITUZIONALE di contrasto alla violenza maschile contro le donne della Bassa Reggiana



COMPLEANNO ROSA DEI VENTI

GUALTIERI

martedì 3 dicembre, ore 18.00

Sala Falegnami di Palazzo Bentivoglio

DiciAmo No

Violenza maschile contro le donne, forme e linguaggi

POVIGLIO

lunedì 25 novembre, ore 17.30

ritrovo in Piazza Umberto 1

FIACCOLATA

a seguire, APERICENA, ore 19.30

presso il Circolo Arci Kaleidos, Via Bologna 1

lunedì 25 novembre, ore 20.30

Circolo Arci Kaleidos, Via Bologna 1

PROIEZIONE DEL FILM C’è ancora domani di Paola Cortellesi

e presentazione del Tavolo Interistituzionale di contrasto alla violeza maschile contro le donne della Bassa Reggiana



REGGIOLO

venerdì 22 novembre, ore 18.00

Biblioteca Civica Ambrosoli

LE PANTERE ROSA

Presentazione del libro di Stefano Nadalini in dialogo con Giacomo Manzini

lunedì 25 novembre, ore 10.00

Auditorium “Fellini-Masina”

Gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di l grado di Reggiolo presentano i lavori per il concorso

“Parità e violenza di genere”

lunedì 25 novembre, ore 21.00

Auditorium “Fellini-Masina”

DOPPIO TAGLIO – COME I MEDIA RACCONTANO LA VIOLEZA SULLE DONNE di e con Marina Senesi

GUASTALLA

sabato 23 novembre, ore 10.00

Palazzo Ducale, Guastalla

PRESENTAZIONE TAVOLO INTERISTITUZIONALE



lunedì 25 novembre, ore 17.00

Palazzo Ducale, Guastalla

SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE LE DONNE NELLE RELAZIONI DI INTIMITA’ BASSA REGGIANA

BRESCELLO

lunedì 25 novembre, ore 9.30

Scuola Secondaria di Primo Grado “A.Panizzi” a seguire presso le

Panchine Rosse di Sorbolo Levante e Lentigione

MOMENTI DI RIFLESSIONE