Dal prossimo 28 novembre 2024 partirà il nuovo progetto della Questura di Reggio Emilia, “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”, che vedrà coinvolto il personale della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato con la partecipazione della Fondazione “Pietro Manodori”, del Rotary Distretto 2072 – Area Emiliana 1 e del Rotary Terre di Matilde.

Sono stati previsti vari incontri, interni ed esterni alla Questura, aperti a tutta la cittadinanza. Il fine è duplice; Attraverso gli eventi “esterni”, si vuole permettere alla Polizia di Stato di entrare nei luoghi più sensibili della città ove maggiormente si percepisce un senso di insicurezza da parte della collettività, permettendo alla cittadinanza di riconoscere gli operatori della Polizia di Stato come persone al lavoro nell’interesse esclusivo della legalità e della giustizia. Tutto ciò si cercherà di farlo attraverso incontri in cui verranno dibattuti temi di attualità (violenza di genere, educazione stradale, bullismo, ciberbullismo, baby gang, droga, abuso di alcol, ecc.) ove la Polizia di Stato si porrà come punto di riferimento, aperto al dialogo ed alla protezione sociale, spiegando il proprio ruolo, specificando il proprio operato, raccontando delle proprie modalità d’agire, ponendosi in effettiva relazione conoscitiva con la collettività. L’intento è quello di valorizzare luoghi problematici cittadini attraverso la cultura della legalità e della giustizia cercando di coinvolgere gli altri componenti istituzionali. Il tutto avverrà non solo all’interno degli stand, ove verranno coinvolte anche le Specialità della Polizia di Stato ma, per la prima volta anche in un “autobus jumbo”, concesso dalla locale compagnia “SETA”, nell’occasione attrezzato all’interno di una vera e propria aula virtuale (ove gli studenti verranno accolti dal personale della Polizia di Stato).

Tramite gli incontri “interni” presso la suggestiva “Sala Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, invece, si vuole dare l’opportunità alla cittadinanza di riconoscere la “casa della Polizia” cittadina come luogo di apertura, come struttura “amica”, impegnata nella crescita sociale, anche e soprattutto attraverso la cultura della legalità. Ciò si è pensato di farlo attraverso testimonianze dirette di professionisti giuridici del settore e tramite i racconti delle storie di personaggi, del presente e del passato che, attraverso il loro spendersi per la collettività, hanno dato significato profondo alla loro vita, dando lustro all’intero Paese.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, tutte le iniziative che avranno luogo nei prossimi mesi:

28 Novembre 2024 – “Le dinamiche emozionali nei rapporti di coppia”

Testimonianze a cura di: Loayza Callenaupa, madre della vittima di femminicidio Juana Cecilia Hazana Loayza. Intervengono Il Questore di Reggio Emilia, il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, i Dirigenti della Squadra Mobile di Modena e Reggio Emilia, il Dirigente della Divisione Anticrimine di Reggio Emilia.

Appuntamento ore 19 nella sala “Palatucci” presso la Questura di Reggio Emilia.

11 Dicembre 2024 – “Una persona alla volta”: Gino Strada raccontato dalla moglie Simonetta Gola.

Appuntamento ore 10.00 nella sala “Palatucci” presso la Questura di Reggio Emilia.

18 Dicembre 2024 – “La sicurezza in ospedale”

Dalle ore 08.00 alle ore 18.00, il personale della Polizia di Stato accoglierà le persone che giungeranno presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, invitandole a visitare gli stand informativi appositamente allestiti e per tutti vi sarà la possibilità di effettuare attività pratiche, ove, attraverso la proiezione di video ed esercizi, alle verrà data la possibilità di individuare quei comportamenti pericolosi che se adottati nel quotidiano, possono portare anche a gravi conseguenze per sé e gli altri.

Alle ore 09.00 incontro “La mia vita in Pronto Soccorso”, storie quotidiane a cura del personale sanitario;

Alle ore 10.00 incontro “Train to be cool” la sicurezza nelle stazioni a cura del personale della Polizia Ferroviaria;

Alle ore 11.00 incontro “La violenza di genere in rete” a cura del personale della Polizia Postale;

Alle ore 15.00 incontro “Progetto Icaro – Educazione Stradale” a cura del Personale della Polizia Stradale;

Alle ore 16.30 incontro “Rispetto delle regole del gioco e della vita”, incontro con i giocatori della società sportiva Valorugby di Reggio Emilia;

30 Gennaio 2025 – “Destinazione speranza: essere liberi di obbedire”. Viaggio alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita a cura del Dr. Vito Mancuso.

Appuntamento ore 18:30 presso la sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia.

14 Febbraio 2025 – “Un viaggio oltre il capolinea”

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 il personale della Polizia di Stato accoglierà le persone che giungeranno presso il Piazzale Giuseppe Marconi ove innanzi alla Stazione Centrale FS di Reggio Emilia allestiranno un villaggio dell’accoglienza. Le persone avranno la possibilità di vedere le attrezzature specifiche della Polizia di Stato utilizzate quotidianamente durante i propri compiti istituzionale. Attraverso la proiezione di video e simulazioni interattive, si avrà la possibilità di comprendere le conseguenze di certi comportamenti rischiosi e potenzialmente pericolosi, soprattutto tra i più giovani.

Alle ore 09.00 incontro “Train to be cool” la sicurezza nelle stazioni a cura del personale della Polizia Ferroviaria;

Alle ore 10.00 incontro “Progetto Icaro – Educazione stradale” a cura del personale della Polizia Stradale;

Alle ore 11.00 incontro “Tecniche investigative” lo studio e la ricerca per giungere alla conoscenza a cura del personale della Polizia Scientifica;

Alle ore 12.00 incontro “Una vita in volante”, esperienze degli operatori della Polizia di Stato;

Alle ore 16.30 incontro “Rispetto delle regole del gioco e della vita”, incontro con i giocatori della A.C. Reggiana calcio.

27 Febbraio 2025 – “Perseguire la verità, la giustizia ed il bene comune”, a cura di Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera.

Appuntamento ore 11.00 nella sala Palatucci presso la Questura di Reggio Emilia.

12 Marzo 2025 – “Una porta sempre aperta”

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 il personale della Polizia di Stato accoglierà le persone che giungeranno in via Roma a Reggio Emilia ove verrà allestito il villaggio dell’accoglienza. Le persone avranno la possibilità di vedere le attrezzature specifiche della Polizia di Stato utilizzate quotidianamente durante i propri compiti istituzionale. Attraverso la proiezione di video e simulazioni interattive, si avrà la possibilità di comprendere le conseguenze di certi comportamenti rischiosi e potenzialmente pericolosi, soprattutto tra i più giovani.

Alle ore 09.00 incontro “La sicurezza partecipata”. Il bisogno di sicurezza collettiva a cura del personale in servizio sulle volanti della Polizia di Stato;

Alle ore 10.00 incontro “Progetto Icaro – Educazione stradale” a cura del personale della Polizia Stradale;

Alle ore 11.00 incontro “Train to be cool” la sicurezza nelle stazioni a cura del personale della Polizia Ferroviaria.

Alle ore 12.00 incontro “Il soggiorno non sempre permesso” e l’allontanamento dal territorio italiano a causa di elementi negativi o azioni vietate a cura del personale dell’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato;

Alle ore 16.30 incontro “Rispetto delle regole del gioco e della vita”, incontro con i giocatori della Pallacanestro reggiana.

24 Marzo 2025 – “Non ci avete fatto niente”, viaggio nel ricordo di Antonio Montinaro capo scorta di Giovanni Falcone. Incontro con Tina Montinaro.

Appuntamento ore 10.00 nella sala Palatucci presso la Questura di Reggio Emilia

16 Maggio 2025 – “Rosario Livatino, un Giudice Giusto”, la figura del primo Magistrato ad essere beatificato. Relatore il Dr. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino Mattina

Appuntamento ore 10.00 nella sala Palatucci presso la Questura di Reggio Emilia.