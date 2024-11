Per una notte in A1 chiusa la stazione di Sasso Marconi Nord in entrata verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi Nord in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova; verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in entrata in direzione Ancona, fino alle 23:00 di sabato 30 novembre, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione.