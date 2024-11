Le iniziative solieresi per la Giornata contro la violenza alle donne

Sono sei le iniziative che il Comune di Soliera e la Fondazione Campori, di concerto con le associazioni del territorio, propongono nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si comincia venerdì 22 novembre, alle ore 21, ad Habitat, in via Berlinguer 201, con il concerto-spettacolo “Women in rock. Storie di donne in musica”, un racconto in musica di storie di donne e artiste che sono state esempi di forza e autorealizzazione: Loredana Bertè, Mia Martini, Gianna Nannini, Tina Turner, Madonna, Mina, Patti Smith, Alanis Morrisette e tante altre. Sul palco Sabrina Sotgiu (voce), Elisa Garbo (chitarra) e Francesca Mercury (voce narrante). L’ingresso è gratuito, non è necessario prenotare. L’iniziativa è a cura di Arci Soliera, Spi Cgil e Vivere Donna Centro Antiviolenza con il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Lunedì 25 novembre alle 19 nella parrocchia di San Giovanni Battista è in programma una messa in suffragio delle vittime di femminicidio, mentre giovedì 28 novembre alle 16.30, nel parco della Resistenza, viene rinnovata la “panchina rossa” per un’iniziativa a cura dello spazio giovani Reset.

Venerdì 29 novembre alle 15.30, a Sozzigalli si inaugura una ulteriore panchina rossa a cura del Centro Civico di via Carpi Ravarino 1986. Sempre venerdì 29, alle 21, il Centro Sociale “Pederzoli” di Limidi (via Papotti 18) propone l’evento “Donne contro la violenza”, con lettura e interpretazione di brani e canti popolari eseguito dal Coro delle Mondine di Novi di Modena. L’evento si realizza grazie alla collaborazione con Vivere Donna Centro Antiviolenza.

Infine domenica 1° dicembre, alle ore 10, è in programma una “camminata in rosso” promossa dai gruppi MuoviSoliera e il Trenino dei colori della salute, con ritrovo in piazza Lusvardi. Si tratterà di una camminata lenta di gruppo di 2 chilometri e mezzo. Al termine un momento di ristoro offerto da Coop Alleanza 3.0.