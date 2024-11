Elezioni regionali, il commento di Tullia Bevilacqua (Ugl)

“Ci complimentiamo con il neoeletto presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, e rivolgendogli i migliori auguri di buon lavoro, siamo convinti che proseguirà nel percorso garantito da Stefano Bonaccini di confronto e dialogo continuo con le parti sociali, e concertazione con i sindacati per assicurare a cittadini e lavoratori le migliori scelte, la selezione delle priorità di governo, alcune indicate anche dalla nostra sigla, per superare questa contingenza storica ed economica locale, nazionale e internazionale”: afferma in una nota Tullia Bevilacqua, segretario regionale di Ugl Emilia-Romagna.

“C’è un luogo materiale e ideale, il Patto regionale per il clima ed il lavoro, che come Ugl ci vede protagonisti dalla prima ora, che concorre alla pianificazione concertata ed è necessario, già a 24 ore dal voto, aggiornarlo in base ai nuovi scenari”, aggiunge ancora Tullia Bevilacqua.

Non dimentichiamo chi ha accolto l’impegno di una sfida elettorale comunque difficile e rinnoviamo la nostra stima ad Elena Ugolini per l’impegno e la serietà dimostrata in queste settimane e siamo certi che anche dai banchi dell’opposizione saprà fornire un importante contributo in termini di idee e stimoli costruttivi per rendere il percorso che attende tutti i protagonisti dello scenario politico, economico e sociale più agevole”: si augura il segretario regionale di Ugl Emilia-Romagna.

“Come sindacato abbiamo inviato ai due principali candidati e dunque anche a Michele de Pascale un programma di proposte per noi fondamentali per garantire la crescita industriale e il sostegno all’occupazione di tutti i comparti produttivi della nostra regione e riteniamo utile, se non necessario, programmare un preliminare confronto a breve, per discutere in sede di confronto bilaterale con i sindacati i contenuti della nostra agenda programmatica e per delineare le priorità in base alle emergenze da risolvere. Per esempio: il caro prezzi, i futuri dazi Usa negli scambi commerciali, l’approvvigionamento energetico e la lotta al dissesto idro-geologico… E c’è nel contenuto del nostro dossier anche un’implicita risposta a un altro problema emerso nelle giornate del voto del 17 e 18 novembre: l’astensionismo. È urgente parlarne. E siamo sicuri che Michele de Pascale non farà mancare la sua attenzione e disponibilità”: conclude il segretario regionale di Ugl Emilia-Romagna, Tullia Bevilacqua.