Da lunedì 25 aprile iniziano i lavori sulla rete idrica di via Statutaria a Casalgrande

Nell’ambito del programma di rinnovamento delle reti idriche della provincia di Reggio, a partire da lunedì 25 novembre inizieranno i lavori di sostituzione delle condotte in via Statutaria nel Comune di Casalgrande.

Questo intervento, che viene fatto in collaborazione con Arca, si inserisce nell’ambito del programma operativo degli interventi del servizio integrato di Atersir e prevede la sostituzione della rete esistente in acciaio con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, per un tratto complessivo di circa 310 metri. Assieme alla linea principale si procederà al completo rinnovamento anche delle derivazioni d’utenza lungo l’intero tratto interessato dai lavori.

Durante l’intero periodo dei lavori la condotta esistente dovrà rimanere in esercizio: per questo motivo, oltre che per garantire la massima tutela degli addetti ai lavori e della cittadinanza, si procederà alla chiusura del transito veicolare di via Statutaria, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Selciata e l’incrocio con Via Statale.

Il traffico sarà deviato sulle direttrici indicate nella planimetria in foto e sul posto verrà installata un’apposita segnaletica.

La durata dei lavori è stimata in 4 settimane per la posa della nuova linea e 2 settimane per il rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli scavi saranno ripristinati con materiale destinato a rendere minimi i fenomeni di assestamento e i tratti di strada interessati dai lavori saranno ripristinati con ripristinati con asfalto a caldo provvisorio. Successivamente, nel mese di maggio 2025, sarà programmato il rifacimento completo del manto stradale interessato dai lavori.

“Si tratta di uno degli importanti interventi di riqualificazione della nostra rete idrica – dichiara il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi -. Sono opere molto importanti e che sono la naturale prosecuzione di quanto abbiamo già iniziato a fare nei mesi scorsi con Arca: ossia riqualificare e ammodernare la rete idrica del nostro Comune. Sono attività non rimandabili. Consapevoli che si potranno verificare dei disagi. E’ per questo che per tanto, consapevoli dei disagi che si potranno verificare, chiedo alla cittadinanza di essere tolleranti e di portare pazienza per queste settimane di lavori”.