Si è svolta presso l’Aeroporto Militare “Fausto Pesci”, alla presenza del Comandante della Brigata Sostegno Aviazione Esercito (AVES), Brigadier Generale Luca Travaglini, la cerimonia di avvicendamento al comando del 2° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Orione” in cui il Colonnello Paolo Pettinato ha ceduto il comando del Reparto al parigrado Sandro Bertoccini.

All’evento hanno presenziato le autorità civili e militari locali, nonché la Sezione di Bologna dell’Associazione Nazionale Aviazione dell’Esercito.

Il Comandante uscente, dopo aver ringraziato gli uomini e le donne dell’ “Orione” per l’impegno e la professionalità nell’ambito tecnico-manutentivo, ha augurato le migliori fortune al suo successore e a tutti i baschi azzurri dell’AVES.

Il Generale Travaglini ha espresso gratitudine al Colonnello Pettinato per il pregevole lavoro svolto, sottolineando l’importanza del supporto operativo e tecnico ai Reparti di volo, sia in Patria, sia nelle missioni internazionali in cui l’Esercito è impiegato.

FONTE: Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER) – Roma