Stephen King e l’America in un’ora al BLA

Stephen King e l’America, 1974-2024: il viaggio fra letteratura, storia e attualità è in programma per giovedì 21 novembre, alle 18,30, nell’ambito della rassegna ”In un’ora al Bla”. In biblioteca a Fiorano Modenese, il secondo incontro della rassegna, che racconta la grande letteratura internazionale di ieri e di oggi, è a cura di Manlio Della Marca, americanista e studioso dei rapporti fra letteratura e tecnologie emergenti, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Stephen King racconta ormai da mezzo secolo le paure e le contraddizioni dell’America, conquistando con il passare degli anni sempre nuove generazioni di lettrici e lettori. In questo incontro dedicato al “re dell’horror”, si cercherà di capire meglio perché la vastissima produzione kinghiana, in realtà, travalichi i confini della narrativa di genere, per iscriversi a pieno titolo all’interno della grande tradizione letteraria americana. Inoltre, intrecciando analisi letteraria, storia e attualità, si rifletterà sul complesso rapporto che esiste fra le opere di King e la storia culturale e sociale degli Stati Uniti: dall’America della guerra in Vietnam (il primo romanzo di King, Carrie, è del 1974) all’America di oggi targata Donald Trump.

Il prossimo appuntamento con “In un’ora al Bla” è per venerdì 6 dicembre con la letteratura giapponese nell’era della globalizzazione, a cura di Paola Scrolavezza dell’Università di Bologna.

Tutti gli incontri in programma sono gratuiti e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0536 833403 oppure scrivere alla mail biblioteca@fiorano.it

Manlio Della Marca è un americanista e studioso dei rapporti fra letteratura e tecnologie emergenti. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in “Letterature di lingua inglese” alla Sapienza di Roma con una tesi sui fantasmi nella letteratura americana postmoderna, dal 2016 al 2022 è stato Assistant Professor presso l’Amerika-Institut della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. Dal 2019, fa parte della redazione della Review of International American Studies (RIAS), la rivista ufficiale dell’International American Studies Association. Autore di saggi e articoli su vari autori americani (fra cui Ezra Pound, Edgar Allan Poe, Edith Wharton, Philip K. Dick e Maxine Hong Kingston), è attualmente docente di letteratura americana all’Università di Modena e Reggio Emilia.