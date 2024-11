‘Siffredi racconta Rocco’: mercoledì al Celebrazioni di Bologna

Segna il debutto di Rocco Siffredi sul palcoscenico teatrale lo spettacolo Siffredi racconta Rocco, in tour nei teatri di tutta Italia e in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 20 novembre alle ore 21.00.

Diventato una pop star internazionale e icona dalle mille contraddizioni – narrata dai media e celebrata dal cinema – il pornodivo italiano per eccellenza per la prima volta racconta la sua vita e la sua carriera «come avrebbe sempre voluto fare»: un viaggio appassionante, intimo e divertente; una storia inedita e sincera, che procede per suggestioni e ricordi – alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, confessioni profonde e momenti poetici – i quali ripercorrono un percorso professionale e umano che, al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza, ha regalato a Siffredi anche tanta gioia e spensieratezza.

«Io ho fatto porno per la libertà di essere me stesso – afferma l’attore – ed è stato bellissimo averlo potuto fare, senza però mai dimenticare il rispetto per la libertà degli altri».

Attraverso il suo racconto, Rocco Siffredi porta il pubblico alla scoperta di quanta comicità possa esserci dietro al sesso, di quanta determinazione sia necessaria per muoversi in un mondo solo apparentemente ‘senza regole’, di quanta passione e spirito di libertà guidino le scelte di chi ha deciso di lavorare nel porno, e soprattutto di quanta bellezza e supporto regalino gli affetti veri, quelli per i quali l’attore è prima di tutto un figlio, un padre, un marito, un fratello, un amico, un uomo.

Accanto a lui sul palco un’ospite d’eccezione: la moglie Rózsa Tassi.