Rigenerazione urbana, a Soliera partono i lavori anche in via Marconi

Proseguono in via Marconi, come previsto dal progetto, i lavori di rigenerazione urbana di via Roma, il viale d’ingresso al centro storico, che sono finanziati dai fondi del PNRR.

A intervenire per primi saranno i tecnici di Aimag per rifare ex novo la rete fognaria.

A partire da domani martedì 19 novembre – e fino al 20 dicembre 2024 – il cantiere interesserà il tratto ovest della strada che va dall’incrocio con via Matteotti all’incrocio con via Roma. Tre saranno le fasi in sequenza: una prima fase da via Matteotti a via Rimembranze, l’incrocio con via Garibaldi e via Rimembranze, e una terza fase sul tratto da via Rimembranze a via Roma.

Ai fini della viabilità veicolare, da domani sera (19 novembre) verrà chiuso alla circolazione solo il tratto da via Matteotti a via Rimembranze. Quando i lavori interesseranno l’incrocio tra via Marconi e via Garibaldi/Rimembranze, la circolazione in via Rimembranze sarà a doppio senso di marcia con accesso e uscita da via Muratori, insieme alla temporanea sospensione dei parcheggi.

Quando infine i lavori riguarderanno il tratto tra via Rimembranze e via Roma, per garantire la circolazione, i veicoli in arrivo da via Garibaldi potranno transitare, soltanto se di massa inferiore a 2,5 tonnellate, in piazza Lusvardi, che sarà percorribile a senso unico, tranne che nelle mattine in cui si svolge il mercato (martedì, sabato e venerdì con il mercato contadino). Durante i lavori effettuati da Aimag, sarà sempre assicurato l’accesso pedonale ai residenti e agli esercizi commerciali delle vie interessate. Rimarrà sempre percorribile anche l’incrocio di via Marconi con via Roma.

Dopo le feste natalizie, a partire da gennaio, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale condotti dalla ditta Porfirea srl con l’obiettivo di rispondere alle esigenze imposte dal cambiamento climatico.

Per contenere le temperature e assorbire in modo naturale ed efficace le precipitazioni, anche violente e improvvise, sarà ricoperto in calcestruzzo drenante il tratto di via Marconi, da via Roma all’incrocio con via Garibaldi e via Rimembranze. In tutta via Marconi è prevista la messa a raso dei marciapiedi per abbattere le barriere architettoniche. La fine lavori nel tratto ovest di via Marconi è prevista per la primavera del 2025.

A fronte dei lavori sono confermati gli incentivi per gli operatori del commercio e della ristorazione interessati dall’area del cantiere, mentre i residenti e le stesse attività beneficeranno di uno sconto (pari a un semestre) sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda invece via Roma, la riapertura alla circolazione del primo tratto interessato dai lavori, dall’incrocio con stradello Morello all’intersezione con via Libertà, è prevista entro le festività natalizie.