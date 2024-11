Anche quest’anno il Rotary Club di Guastalla rinnova l’iniziativa, nata nel 2018, del “Premio Ferrante Gonzaga Rotary Guastalla”. Il 25 Novembre 2024 alle ore 18:30, nel Teatro Comunale “Ruggero Ruggeri” a Guastalla, con apertura al pubblico, si terrà l’edizione 2024.

Il progetto, ideato dall’Associazione rotariana locale, intende premiare una personalità del territorio che si sia distinta in campo professionale, culturale, lavorativo e/o sociale nell’ambito del territorio stesso, in ambito nazionale od internazionale con lo stimolo di distinguere e portare ad esempio chi crea valore per se e per gli altri. Il territorio, da regolamento, si indentifica nell’area degli 8 comuni appartenenti all’Unione Bassa Reggiana.

La manifestazione si articola in due momenti; il primo, nell’assegnare una statuetta di bronzo che riproduce l’effige di Ferrante I° Gonzaga, copia esatta di quella realizzata da Leone Leoni; il secondo, nel consegnare una somma di denaro (costituita in parte da donazioni del Rotary Club di Guastalla ed in parte da liberalità provenienti da società e persone fisiche ricercate dal Club) ad una o più associazioni di carattere benefico sociale e/o di volontariato del territorio per aiutarle a portare avanti il loro indispensabile lavoro.

La Commissione Giudicatrice del Premio Ferrante Gonzaga ha designato all’unanimità, quale vincitore dell’edizione 2024, il Beppe Carletti, fondatore ed ancora componente del complesso musicale “NOMADI”.

Ad arricchire la serata il vincitore ha deciso di regalare ai presenti un bel momento musicale unitamente al cantante Yuri Cilloni, attuale voce dei Nomadi.