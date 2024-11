Iniziativa di Confapi Emilia per le Piccole e Medie Imprese: la sostenibilità come opportunità per aumentare la competitività

Sarà la sostenibilità come opportunità di crescita e miglioramento della competitività delle Piccole e Media Imprese l’argomento centrale dell’incontro organizzato da Confapi Emilia, in programma mercoledì 20 novembre.

L’evento, che avrà inizio alle ore 15 e sarà ospitato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi, a Modena, in via Berengario 51, sarà articolato in due momenti. Il primo sarà dedicato all’inquadramento generale del tema: partendo dall’esposizione dei parametri ESG, utili a determinare l’impatto ambientale, sociale e di governance delle imprese, passando alle agevolazioni previste a sostegno del miglioramento del livello di sostenibilità e concludendo con le certificazioni che si possono ottenere in questo ambito. Durante questa prima sezione interverranno, in successione, Gianluca Telera dell’Università di Ferrara, Francesco Raimondi di Value Target, Giuseppe Bruni per GoForBenefit, e Andrea Vivi in rappresentanza di Officina Consulting.

L’incontro proseguirà con una tavola rotonda che avrà come protagonisti tre imprenditori, Michele Lapelosa di Nitty Gritti, società che produce attrezzature per la pulizia dell’acciaio inox, Alice Vaccari di Serigrafica Carpigiana, azienda specializzata in stampe su tessuti, nonché presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Emilia, e Roberta Corsi di Mini-Press, operante nel settore degli strumenti di misurazione della pressione. Gli ospiti saranno chiamati a raccontare la loro esperienza e le difficoltà incontrate, così come i primi vantaggi, concreti e misurabili, ottenuti a seguito degli investimenti effettuati per migliorare il proprio rating nell’ambito della valutazione del grado di sostenibilità. Condurrà la tavola rotonda il giornalista Ettore Tazzioli.

“Approfondire il tema della sostenibilità e aumentarne la consapevolezza tra noi imprenditori appartiene ai doveri di un’associazione come la nostra; è un percorso da intraprendere, non solo per ragioni etiche, ma anche perché aumenta la competitività. Le PMI, rappresentando la stragrande maggioranza delle imprese italiane ed europee, devono essere parte attiva in questa importante e irrinunciabile fase, anche in assenza di un obbligo normativo. Cominciano ad essere evidenti i segnali del gradimento da parte del mercato nei confronti di imprese che investono per ridurre il proprio impatto sul pianeta. Diverse banche, così come le grandi aziende, soprattutto nel centro e nord Europa, valutano positivamente quanti scelgono di essere più sostenibili. In più, elemento da non sottovalutare, il rientro dall’investimento, anche in termini di risparmio, può davvero avvenire in tempi brevi. Nel ricordare che l’incontro di mercoledì è gratuito, mi auguro di incontrare tanti colleghi” ha sottolineato, nel presentare l’iniziativa, Alberto Meschieri presidente di Confapi Emilia.