Identificati dai carabinieri di San Lazzaro di Savena 200 partecipanti ad un raduno illegale

I Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno identificato oltre duecento persone che hanno partecipato al rave party organizzato abusivamente, lo scorso fine settimana, in un edificio in disuso situato nella zona industriale adiacente alla via Emilia e sponsorizzato sui social network per richiamare migliaia di giovani partecipanti da tutta Italia.

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di San Lazzaro, oltre per ristabilire le condizioni di legalità, è stato necessario per salvaguardare anche l’incolumità dei presenti, che sono entrati in un ambiente industriale pericoloso, da cui erano stati rimossi 3.000 mq di amianto durante una bonifica. I Carabinieri, inoltre hanno proceduto al sequestro di sostanze stupefacenti e alla confisca di strumenti e mezzi utilizzati per organizzare il raduno illegale.