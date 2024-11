Giovedì 21 novembre, all’Opificio Golinelli di Bologna, al via un ciclo di incontri sull’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro presente e plasmando il futuro in modi che, fino a pochi anni fa, sembravano solo fantascienza. L’IA, infatti, è ovunque: dai nostri smartphone alle auto a guida autonoma, dalle raccomandazioni di Netflix alle diagnosi mediche più avanzate.

Ma cosa si intende per intelligenza artificiale e come funziona? L’IA è davvero una minaccia per i nostri posti di lavoro? In che modo può influire sulla privacy e sicurezza? E soprattutto, come possiamo comprendere e sfruttare al meglio questa straordinaria tecnologia?

Fondazione Golinelli, in collaborazione con Fondazione IU Rusconi Ghigi, ha creato un programma di 3 incontri gratuiti dedicati all’intelligenza artificiale, aperti al pubblico dai 16 anni in su, che si terranno a Opificio Golinelli il 21 novembre 2024 e il 27 marzo 2025, e a Palazzo D’Accursio il 22 gennaio 2025.

Attraverso il ciclo di approfondimenti saranno esplorati diversi aspetti dell’intelligenza artificiale in modo semplice e chiaro, adatto a tutte e tutti, anche a chi non ha conoscenze tecniche. Si parlerà di come l’IA si inserisca nella vita quotidiana e come stia rivoluzionando settori come la salute, la mobilità e il commercio. Saranno inoltre analizzati anche le questioni etiche, ad esempio il rischio di pregiudizi nei sistemi di IA e l’impatto sociale dell’automazione.

Il primo appuntamento del ciclo, dal titolo Il mondo che è, il mondo che sarà. Storia, filosofia ed etica dell’intelligenza artificiale è in programma giovedì 21 novembre, ore 17.30-19.30 all’ Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, Bologna. Ingresso gratuito previa iscrizione al link.

L’incontro fornirà una panoramica completa delle origini dell’intelligenza artificiale, dai primi sogni dei pionieri come Alan Turing fino agli sviluppi più recenti. Saranno analizzate le idee filosofiche che hanno ispirato la creazione dell’IA, mettendo in luce il continuo dialogo tra scienza e umanesimo. Oltre alla storia, l’incontro affronterà le profonde questioni etiche che emergono oggi: come bilanciare il potenziale dell’IA con la protezione dei diritti umani e della privacy? Quali sono i rischi di creare macchine sempre più autonome? Con l’aiuto di esperte ed esperti, discuteremo del rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità, delle possibili derive legate ai pregiudizi algoritmici, e del ruolo che le leggi e la società devono avere per garantire uno sviluppo etico della tecnologia.

Workshop pratico per una riflessione e discussione collettiva sul passato e sul futuro dell’IA, ponendo le basi per comprendere meglio la sua evoluzione e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

Speaker: Gabriele Tazzari, Technology Advisor; Guglielmo Ubaldi, Innovation Enthusiast e Creativo; Alessia Marchetti, esperta in Filosofia della Scienza. Modera: Alessandro Saracino, Program manager Innovazione didattica e tecnologica.

I prossimi appuntamenti del ciclo: