Giardini pubblici Finale Emilia: le telecamere ci sono e hanno ripreso l’atto vandalico

A proposito della questione delle telecamere posizionate nei giardini pubblici De Gasperi e del danneggiamento di alcuni giochi del parco Ciao Manu, interviene il sindaco Claudio Poletti per cercare di fare chiarezza, limitando speculazioni politiche e fraintendimenti.

“Il punto da cui voglio partire – spiega il sindaco Poletti – è la comunicazione della notizia di reato per danneggiamento aggravato che ha fatto il nostro comando di Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Modena. La denuncia contro ignoti è stata fatta dopo aver effettuato un sopralluogo, non appena avuto notizia del vandalismo, durante il quale non sono però state ritrovate tracce o altri elementi idonei all’individuazione del responsabile. Sono anche state visionate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente nei giardini pubblici De Gasperi, immagini dalle quali non sono purtroppo emersi elementi utili all’identificazione, perché i vandali si sono resi irriconoscibili. Voglio precisare che nei giardini è in funzione un impianto con apparecchiature di videosorveglianza full HD con visione a 360°, collegato con il sistema di videosorveglianza comunale che conta un centinaio di telecamere, grazie al quale viene svolto il controllo del territorio e il monitoraggio dei varchi con apparecchi in grado di leggere le targhe dei veicoli. Le telecamere provvisorie che riprendevano direttamente i giochi sono state tolte solo al momento dell’entrata in funzione di queste nuove apparecchiature. La loro sostituzione è stata resa necessaria dal fatto che si trattava di apparecchi ormai obsoleti e non integrabili nel sistema di videosorveglianza comunale. Le indagini restano comunque aperte per arrivare a individuare i responsabili dell’atto vandalico e le immagini delle videocamere restano a disposizione degli inquirenti nel caso qualche particolare delle riprese possa rivelarsi utile”.