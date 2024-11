Formedil e Polizia di Stato insieme ad Ambiente e Lavoro 2024

Formedil e Polizia di Stato parteciperanno congiuntamente ad “Ambiente e Lavoro”, la fiera dedicata alla sicurezza sul lavoro, che si terrà a Bologna dal 19 al 21 novembre 2024 presso BolognaFiere.

L’iniziativa si basa su una profonda collaborazione consolidata nel tempo tra Formedil, l’Ente Unico di Formazione e Sicurezza nell’edilizia, e la Polizia Stradale, volta alla promozione, informazione e formazione in materia di sicurezza stradale.

All’interno della fiera, Formedil e la Polizia di Stato condivideranno uno spazio espositivo, dove i visitatori avranno l’opportunità di partecipare ad iniziative dimostrative e attività di sensibilizzazione, per promuovere un approccio consapevole alla sicurezza, sia per i lavoratori che per i cittadini.

Il programma prevede, inoltre, un seminario intitolato “Cantieri stradali: un approccio sinergico per la sicurezza integrata di lavoratori e cittadini”, che si terrà il 21 novembre dalle 9:30 alle 11:30 presso lo stand Formedil. Il seminario costituirà un momento di confronto in cui esperti e professionisti del settore analizzeranno le strategie migliori per garantire la sicurezza nei cantieri stradali.

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Santo Puccia osserva “La sicurezza stradale costituisce una responsabilità condivisa, che richiede un gioco di squadra per ottenere risultati che possano essere davvero efficaci. In questa direzione va la collaborazione con FORMEDIL, convinti che informazione e conoscenza delle regole siano lo strumento per promuovere la formazione delle giovani generazioni, orientando a comportamenti virtuosi e consapevoli di coloro che sulla strada non solo circolano ma lavorano.”

Per Elena Lovera, presidente Formedil: “La collaborazione con la Polizia di Stato rappresenta un passo concreto verso l’integrazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide della sicurezza nei cantieri stradali. Unire le forze significa offrire un contributo significativo alla protezione di lavoratori e cittadini, attraverso la formazione e la prevenzione. Questo tipo di sinergia è fondamentale per costruire un settore edile sempre più sicuro e consapevole.”