Consigli di frazione a Formigine: elezione dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari

Il territorio di Formigine è suddiviso in frazioni: per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, a partire dagli anni Novanta sono stati istituiti i Consigli di frazione.

Obiettivo degli incontri è informare la comunità sugli interventi eseguiti, su quelli programmati e sui futuri progetti che interesseranno la frazione e la città ma anche per raccogliere nuove segnalazioni o suggerimenti. Gli incontri rappresentano un momento di confronto molto importante per continuare a dare risposte concrete e puntuali ai cittadini, alle associazioni e alle imprese del territorio.

Il Consiglio di Frazione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è per questo che, con l’avvicendarsi della nuova Amministrazione, in questi primi incontri i Consiglieri di Frazione sono chiamati all’elezione dei nuovi Presidenti, Vicepresidenti e Segretari della propria circoscrizione.

Primo appuntamento martedì 19 novembre con il Consiglio di Frazione di Corlo previsto alle ore 19 presso la Sala del Centro Giovanile, via Battezzate 68 per proseguire con il Consiglio di Frazione di Formigine alle ore 20.30 presso Sala Loggia, Piazza della Repubblica 5.

Gli incontri proseguiranno giovedì 21 novembre a Colombaro alle ore 19.45 presso l’Oratorio San Filippo Neri, via Sant’Antonio 52 e alle ore 21 a Magreta all’Auditorium delle scuole “Palmieri”, via Darwin4.

Ultimi appuntamenti mercoledì 27 novembre alle ore 19 nella Sala Parrocchiale di Ubersetto, via Monte Ave 2 e alle ore 20.30 presso le Palafitte 2.0, via Vedriani 30 a Casinalbo.