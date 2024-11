Al Teatro Carani una serata speciale per riscrivere le regole: sul palco, sul campo e nella società

Martedì 19 novembre 2024 il Teatro Carani di Sassuolo ospita una serata speciale, dedicata al lungo e complesso percorso che le donne, in epoche diverse, hanno intrapreso per superare gli stereotipi, nello sport ma anche nella società, e riscrivere le regole dentro e fuori dal campo. Alle 20.30 in scena lo spettacolo Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce e, a seguire, l’incontro “Volevo solo fare la calciatrice”, ispirato all’omonimo libro di Alice Pignagnoli, calciatrice e scrittrice.

“Giovinette” racconta l’emozionante storia delle giovani donne che, nel 1932, fondarono il Gruppo Femminile Calcistico (GFC) a Milano, la prima squadra di calcio femminile in Italia. In un’epoca dominata da pregiudizi e divieti imposti dal regime fascista, queste calciatrici sfidarono le convenzioni sociali per poter praticare il loro sport. Tra momenti di comicità e una narrazione intensa, il pubblico viene catturato dalla storia del coraggio e della passione di chi ha cambiato le regole del gioco.

Subito dopo lo spettacolo, l’incontro “Volevo solo fare la calciatrice” offrirà l’opportunità di approfondire i temi legati alla condizione delle donne nello sport, ieri e oggi. Alice Pignagnoli, calciatrice professionista e scrittrice, presenterà il suo libro, condividendo il suo percorso personale e le battaglie per conciliare carriera e maternità. Saranno presenti anche Isotta Nocchi, calciatrice del Sassuolo, e Serena Lenzotti, Vicesindaco e Assessore al Welfare e Sport del Comune di Sassuolo, per un confronto sul valore dello sport come strumento di emancipazione e inclusione.

Una serata pensata per celebrare il coraggio, la determinazione e l’energia delle donne che hanno lottato per cambiare il mondo dello sport e della società.

Martedì 19 novembre 2024, ore 20:30 presso il Teatro Carani di Sassuolo. Biglietti € 12, disponibili presso la biglietteria del teatro o online su www.teatrocarani.it.