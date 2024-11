Ponte di Gatta: finiti i lavori, il 23 la prova di carico

La Provincia di Reggio Emilia ha concluso un importante intervento di messa in sicurezza del ponte ponte sul Secchia della Sp 9 in località Gatta, tra i Comuni di Castelnovo Monti e Villa Minozzo. Già prima del ponte di Ognissanti la strada era stata riaperta al transito in entrambi i sensi di marcia, dopo un intervento da 2 milioni di euro, finanziato con il Dm 123/2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulle sei campate e sulla spalla destra, che ha tra l’altro previsto la sostituzione degli apparecchi di appoggio che collegano i pilastri alle travi.

Resta da effettuare una prova di carico funzionale al collaudo statico, operazione che comporterà necessariamente la chiusura al transito del ponte di Gatta. Per ridurre al minimo i disagi, anche in considerazione della chiusura nei pressi della Sp 108 interrotta da una frana durante l’ondata di maltempo di ottobre, la Provincia ha deciso di effettuare la prova di carico sabato prossimo, 23 novembre, giorno in cui il ponte rimarrà pertanto chiuso dalle 9.30 fino indicativamente alle 12.30.

Nel frattempo, proprio in relazione all’intervento che la Provincia ha deciso di effettuare rapidamente sulla Sp 108 anticipando la risorse necessarie, l’altro giorno il sindaco di Villa Minozzo e consigliere provinciale delegato allo Sviluppo della montagna, Elio Ivo Sassi, ha effettuato insieme al dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei, un nuovo sopralluogo di Reggio Emilia. Con loro era presente anche un geologo specializzato nello studio dei cinematismi delle frane di crollo, che ha confermato tuttora la presenza di molte porzioni del versante a rischio franamento che escludono la possibilità di riaprire la Sp 108 in condizioni di sicurezza se non dopo il completamento dello studio finalizzato a definire le modalità dell’intervento già avviato dalla Provincia.