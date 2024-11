Sassuolo si trasforma in set cinematografico. Attenzione alla sosta nelle vie e piazze del centro

La prossima settimana, da martedì 19 e fino a giovedì 21 novembre compresi, il centro di Sassuolo sarà teatro di riprese cinematografiche

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’ordinanza n°281 del 13 novembre a firma della Comandante della Polizia Locale, impone modifiche a circolazione e sosta in alcune aree del centro oggetto di lavorazioni cinematografiche.

In particolare:

Piazzale Teggia e via Cavedoni : divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza eccetto mezzi autorizzati dalle ore 17 di Lunedì 18 Novembre alle ore 19 di Martedì 19 Novembre

Via 23 Aprile : tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 19 di Martedì 19 Novembre eccetto mezzi autorizzati e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 19 eccetto mezzi autorizzati;

Piazzale Avanzini : divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza eccetto mezzi autorizzati dalle ore 13 di Martedì 19 Novembre alle ore 19 di Giovedì 21 Novembre

Via Rocca tratto compreso tra Piazza Martiri Partigiani e Piazzale Avanzini : divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle ore 13 di Martedì 19 Novembre alle ore 19 di Giovedì 21 Novembre

Via Clelia : tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 19 di Mercoledì 20 Novembre eccetto mezzi autorizzati; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati eccetto mezzi autorizzati dalle ore 8 alle ore 19;