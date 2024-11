Nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni che dalla mattina interesseranno principalmente le aree di crinale appenninico centro-occidentale.

Temperature stazionarie, con valori minimi compresi tra 2-3 nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con gelate; massime in diminuzione, intorno ai 10 gradi. Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare poco mosso.

(Arpae)