“Malika Ayane a teatro 2024”: sold out la data al Teatro Celebrazioni di Bologna

Ripercorre i più amati successi di oltre quindici anni di carriera il nuovo tour di Malika Ayane nei principali teatri italiani. La cantautrice milanese calcherà il palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 18 novembre alle ore 21.00, serata che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il tour “Malika Ayane a teatro 2024” è un po’ come un ritorno alle origini «un modo per riabbracciare tutte le persone che mi ascoltano e mi sostengono da tempo – afferma la cantante. L’obiettivo è far sì che il pubblico si rispecchi nelle storie che racconto, i brani sono il mio linguaggio più autentico e sincero per esprimermi e dialogare con loro. In un mondo in cui dobbiamo stupire tutti con effetti speciali, io ho deciso di ridurre tutto ai minimi termini e di creare uno spettacolo in cui sarà la musica la protagonista».