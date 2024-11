Fiorano: modifiche alla viabilità nella settimana 18-22 novembre

Nei prossimi giorni sono programmati lavori di asfaltatura e altri interventi sulle strade di Fiorano Modenese, per consentire tali attività saranno istituite modifiche alla viabilità sul territorio.

I lavori di asfaltatura riguarderanno in via Ghiarola Vecchia, tratto sud e sulla corsia di immissione in Pedemontana direzione Sassuolo e tratti di Pedemontana, dal 20 novembre al 6 dicembre 2024.

In Pedemontana sono previsti restringimenti di carreggiata durante le lavorazioni dalle 8.30 alle 18.00, nei tratti soggetti ad asfaltatura.

In via Ghiarola Vecchia (tratto sud) sarà istituto il senso unico alternato regolato da movieri durante le lavorazioni, dalle ore 8.30 alle 17.00. Nel tratto nord, nella corsia di ingresso in Pedemontana, direzione Sassuolo, è previsto il divieto di transito, eccetto per i veicoli diretti alle attività (Plastorgomma). Saranno poste le indicazioni di deviazione verso via Marzabotto.

Dal 18 novembre al 21 dicembre 2024, salvo possibili proroghe, è prevista anche la modifica della viabilità per la seconda fase dei lavori di realizzazione della rotatoria ad Ubersetto, in via Viazza I Tronco all’incrocio con via del Canaletto.

Sarà istituito un senso unico in via del Canaletto, tra le abitazioni private via Canaletto altezza civico 189/191 fino a via Viazza I Tronco, con l’obbligo di stop per i veicoli provenienti da via Canaletto verso via Viazza e il divieto di accesso da via Viazza I Tronco verso via del Canaletto. il limite di velocità sarà di 30 km/h, nel tratto interessato ai lavori.

E’ inoltre prevista l’occupazione di un’area per il cantiere sul lato ovest tra via del Canaletto e via Viazza I Tronco.

Sarà comunque posizionata idonea segnaletica con indicazioni del percorso alternativo per il traffico proveniente da via Viazza I Tronco verso via del Canaletto.

Dal 18 novembre 2024, per la posa di fibra ottica, sono previsti scavi in diverse strade del Comune di Fiorano Modenese, con restringimenti della sede stradale e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili e divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8/8.30 alle ore 18.00 dei giorni interessati dalle attività.

Le vie interessate sono: via Ferrari Carazzoli (fino al 23/11/2024); via del Canaletto, via Statale, piazza delle Rose, via Pietro Micca, via Toti, via Nino Bixio, via Solferino (tutte fino al 22/11/2024); via Giardini n. 35 e via Statale n. 242 (fino al 29/11/2024).

Sempre dal 18 novembre e fino al 22 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per modifiche alla rete acquedottistica, in via Circondariale San Francesco, all’altezza di via Tintoretto, direzione Maranello, è previsto un restringimento stradale di carreggiata, con possibile istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal 22 novembre al 26 novembre 2024, per lavori di nuovo allaccio gas, da parte di Hera, in via Pedemontana verrà istituito un restringimento stradale, con traffico regolato da movieri, nella via all’altezza del civico 25 per il tratto di competenza del Comune di Fiorano Modenese.

Infine dal 23 novembre al 2 dicembre 2024, dalle 8.00 alle 18.00 in via Statale all’altezza Centro Commerciale “Rossetto” è previsto il restringimento di carreggiata, con possibile istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, per la realizzazione di un nuovo spartitraffico al centro della carreggiata.