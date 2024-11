Un’auto si è ribaltata questa mattina intorno alle 4 per cause ancora in corso di accertamento in via 11 Settembre 2001 ad Arceto.

Il conducente, un 33enne del luogo, è stato liberato dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e successivamente trasportato al Santa Maria Nuova.

Oltre a operatori sanitari del 118 e ai vigili del fuoco sul posto anche i carabinieri di Scandiano.