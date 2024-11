Quotidiani controlli interforze coordinati dalla Questura nell’area di Piazza XX Settembre

Nell’arco della settimana corrente, quotidiani controlli interforze coordinati dalla Questura di Bologna, che hanno portato a tre denunciati e al sequestro di sostanza stupefacente e armi.

In particolare, nell’arco pomeridiano-serale di ieri, quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale, un’unità cinofila antidroga e n.10 operatori del Reparto Mobile, coordinati da un Funzionario dell’U.P.G.S.P. della Questura, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, volto al contrasto dei reati predatori e di degrado urbano nelle zone di Piazza XX Settembre e limitrofe.

Alle ore 19 circa, l’Unità Cinofila rinveniva nei pressi dell’Autostazione n.3 frammenti di hashish, dal peso di circa 61 gr, occultati in pacchetti di sigarette nascosti sotto ad un cespuglio. Gli operatori, quindi, provvedevano e sequestrare a carico di ignoti la sostanza stupefacente.

Successivamente gli Agenti, percorrendo appiedati la Galleria II Agosto, notavano un cittadino tunisino del 2000, regolare sul t.n., che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 11 gr. di sostanza stupefacente di tipo Hashish. Veniva così denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90.

Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, nei pressi di via Gramsci procedeva al controllo di un soggetto italiano del 1993, che a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 68gr. di marijuana, motivo per il quale veniva denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90.

Al termine del suddetto servizio sono state identificati e controllati ben 60 soggetti.

Due giorni fa, mercoledì 13 novembre, personale dell’Arma dei Carabinieri a disposizione della Questura per i suddetti controlli, rinveniva all’interno di un cestino in Piazza XX Settembre un machete, sottoposto successivamente a sequestro penale a carico di ignoti.

Infine, nella serata di martedì 12 novembre, personale del Reparto Mobile di Bologna ha denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 un marocchino del 2004 (con precedenti) in quanto trovato in possesso di 12 gr di hashish.