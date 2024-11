Novellara sportiva tramite il Bocia Day dona all’Oncologia dell’Ospedale di Guastalla un Paxman

“Lo scorso Maggio nel nostro impianto sportivo si è svolto il Bocia-Day, l’evento dedicato alla scomparsa del nostro caro amico Ivano Bocedi. Molte aziende di Novellara (e non solo) si sono attivate per supportare la realizzazione dell’evento stesso e donare parte del ricavato in beneficienza.

Oggi ci siamo recati presso l’ospedale di Guastalla per consegnare un assegno di €6.800, frutto della raccolta effettuata durante il Bocia-Day e che abbiamo deciso di donare all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla.

Il ricavato ha contribuito all’acquisto di un apparecchio denominato PAXMAN che, come afferma il Dott. Prati Giuseppe (Medical Oncology Unit Hospital Guastalla), viene utilizzato con lo scopo di prevenire o ridurre la perdita dei capelli”.

E’ quanto ci raccontano gli organizzatori dell’iniziativa.

“L’apparecchio sfrutta una calotta refrigerante che viene applicata sul cuoio capelluto e che mediante meccanismi di vasocostrizione mira a salvaguardare il bulbo pilifero.

La mancata caduta dei capelli può portare ad un incremento dell’autostima e del comportamento positivo e quest’ultimo aspetto è ampiamente riconosciuto come benefico nella lotta contro il cancro.

Oltre a questa somma sono stati infine donati €400 al Centro di Solidarietà di Reggio Emilia e €400 agli amici del Day Hospital Oncologico.

Ora ci rivolgiamo a te Ivano, che oggi non ci sei più.

Sappiamo che ci osservi da lassù, che sorridi dopo ogni nostra vittoria e sei amareggiato dopo ogni nostra sconfitta.

Ora siamo certi però starai sorridendo, perché il traguardo raggiunto oggi è la vittoria più importante della stagione.

E ora un pensiero a voi, amici, parenti, conoscenti, aziende che avete deciso di sostenere la causa e contribuire al ricordo di Ivano.

Un sentito grazie che proviene dal cuore. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile.

Speriamo di raggiungere insieme a tutti voi nuovi fantastici traguardi”.