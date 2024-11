Ninna e Matti, la coppia di Youtuber più amata dai bambini, domenica al Teatro EuropAuditorium

Il 17 novembre 2024 Ninna e Matti, la coppia di Youtuber più amata dai bambini, salta fuori dagli schermi per intrattenere il giovane pubblico in uno scoppiettante spettacolo dal vivo al Teatro EuropAuditorium.

Dopo il sensazionale successo riscosso dal loro primo tour teatrale, il duo torna nei teatri con uno spettacolo family friendly che farà divertire ed emozionare. La celebre coppia di webstar, accompagnata da dieci performers e ballerini, regalerà nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di Ninna, Matti, Samantha, Pippo e tutti i loro amici.

Ormai divenuti popolarissimi, i due youtuber dalla fama dilagante sono stati scelti da Papa Francesco per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 25 maggio in occasione della Giornata Mondale dei Bambini (World Children’s Day) di fronte ad oltre 50mila bambini provenienti da tutto il mondo.

info@teatroeuropa.it – 051.372540

Innamorati fin dai tempi dei banchi di scuola, i due creators spaziano dal mondo del web a quello della musica: nel 2023 esce il loro primo brano, La sfida contro il tempo, che totalizza in meno di un anno più di 11 milioni di views su YouTube. Si susseguono nel corso del 2024 altri 5 singoli (Sognare, Ricreazionologia, Ninna Nanna, Il Love ed Emergenza Colori) a cui si aggiungerà Gelato feat. Stefano & Ilary, la coppia di papà e figlia influencer, in uscita domani, venerdì 7 giugno.

Corinna Navoni e Mattia Stagni, ovvero Ninna e Matti, inoltre, si affermano anche nel campo dell’editoria: sono, infatti, autori di tre apprezzatissimi libri che avvicinano i bambini alla lettura, disponibili nel loro shop ufficiale autografati. Nel 2023 la coppia è approdata anche in tv co-conducendo lo Zecchino D’Oro: un’occasione in cui hanno dimostrato di avere un grande seguito non solo nel digitale ma anche al di fuori.