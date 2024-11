Modena-Nonantola, lavori alla rotatoria Rabin

Sono in fase di realizzazione le asfaltature nell’ambito del cantiere per la costruzione della nuova rotatoria “Rabin” all’innesto tra strada provinciale 255 Nonantolana e la tangenziale Rabin a Modena.

Attualmente i lavori stanno interessando la posa del manto stradale e i tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che «sono lavori necessari per il completamento dell’opera. Se dall’inizio del cantiere a febbraio i disagi sono stati sostanzialmente ridotti, in questa particolare fase è inevitabile che si crei del rallentamento nel transito, che contiamo di risolvere in pochi giorni».

Per ridurre i disagi, l’orario di lavorazione è circoscritto alla fascia dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e termineranno mercoledì 20 novembre.

I lavori, che sono realizzati dalla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia per un importo complessivo di un milione 688mila euro finanziati con fondi della Provincia di Modena, prevedono il potenziamento della rotatoria esistente all’incrocio fra la strada provinciale 255 e la tangenziale Rabin, con lo spostamento verso ovest dell’aiuola centrale, creando così sul sedime dell’esistente rotatoria due rami di svio del traffico.

La nuova rotatoria manterrà le stesse dimensioni di quella attuale, con un diametro interno di 45 metri e una larghezza della sede stradale dieci metri.

In ogni caso, per limitare i disagi per gli utenti della strada sono previste delle occupazioni temporanee all’esterno del percorso attuale che permetteranno il transito dei mezzi di cantiere fuori dal percorso viabile.

Tra le opere di mitigazione ambientale ci sarà la sostituzione dei pannelli deteriorati dell’attuale barriera antirumore, mentre l’impianto di illuminazione verrà ampliato utilizzando parte dei pali esistenti e con la sostituzione dei tutti gli apparecchi illuminanti a led.

E’ prevista poi la sistemazione dell’area dell’ex distributore attiguo la rotatoria con la demolizione dei due piccoli fabbricati esistenti, la rimozione della copertura in cemento amianto e verrà ampliata e sistemata la fascia di alberature lato ovest esistente sempre nell’area residua dell’ex distributore.

La strada provinciale 255 è un’arteria stradale principale di ingresso alla città di Modena e collega la Provincia di Bologna e Ferrara a quella di Modena ed ha il transito più alto di veicoli della Provincia di Modena sia per i veicoli pesanti che per le autovetture.

La rotatoria di collegamento con la tangenziale di Modena e in particolare con la tangenziale Rabin è stata realizzata dal Consorzio attività produttive negli anni 2005 e 2006 e rappresenta una criticità per il transito proveniente da Bologna (S. Giovanni in Persiceto) e dalla strada provinciale 2 “Panaria Bassa” (Bomporto). Per migliorare la fluidità del transito si è ipotizzata un sistema aggiuntivo di rami di svio autonomi dalla rotatoria.